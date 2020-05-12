Почтальоны доставят жителям Тульской области пенсии и пособия на дом

Фото: orenburzhie.ru.

Также туляки могут оставить на почте заявку на доставку товаров первой необходимости и защитных масок.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сотрудники тульской «Почты России» делает всё, чтобы туляки оставались дома. В мае почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом.

Через почтальона можно также оставить заявку на доставку защитных масок и товаров первой необходимости, продающихся на почте.

Почтальонам выданы почтово-кассовые терминалы, через которые можно оплатить коммунальные услуги и совершить другие платежные операции. Приём платежей происходит моментально, выдаётся кассовый чек.