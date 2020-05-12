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Почтальоны доставят жителям Тульской области пенсии и пособия на дом
Фото: orenburzhie.ru.

Почтальоны доставят жителям Тульской области пенсии и пособия на дом

Также туляки могут оставить на почте заявку на доставку товаров первой необходимости и защитных масок.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сотрудники тульской «Почты России» делает всё, чтобы туляки оставались дома. В мае почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом.

Через почтальона можно также оставить заявку на доставку защитных масок и товаров первой необходимости, продающихся на почте.

Почтальонам выданы почтово-кассовые терминалы, через которые можно оплатить коммунальные услуги и совершить другие платежные операции. Приём платежей происходит моментально, выдаётся кассовый чек.

Получить справки и задать вопросы можно по единому номеру справочной службы +7 (929) 072-02-02 или по телефону отделения почтовой связи.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:27 0
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