Почтальоны доставят жителям Тульской области пенсии и пособия на дом
Также туляки могут оставить на почте заявку на доставку товаров первой необходимости и защитных масок.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сотрудники тульской «Почты России» делает всё, чтобы туляки оставались дома. В мае почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом.
Через почтальона можно также оставить заявку на доставку защитных масок и товаров первой необходимости, продающихся на почте.
Почтальонам выданы почтово-кассовые терминалы, через которые можно оплатить коммунальные услуги и совершить другие платежные операции. Приём платежей происходит моментально, выдаётся кассовый чек.
Получить справки и задать вопросы можно по единому номеру справочной службы +7 (929) 072-02-02 или по телефону отделения почтовой связи.