14 новых заболевших коронавирусом в Тульской области работают в Москве

Фото из архива Myslo.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 14 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими.

Напомним , по словам министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка почти половина зараженных туляков работают в столице.

- Я считаю, это связано с близостью агломерации Москвы. На сегодняшний день фактически половина зараженных — это жители Тульской области, которые работают в Москве, а также члены их семей, которые заразились коронавирусной инфекцией.