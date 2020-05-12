новости
новости
Регистрация
14 новых заболевших коронавирусом в Тульской области работают в Москве
Фото из архива Myslo.

14 новых заболевших коронавирусом в Тульской области работают в Москве

Остальные 76 контактировали с заболевшими.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 14 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими.
 
Напомним, по словам министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка почти половина зараженных туляков работают в столице.  
 
- Я считаю, это связано с близостью агломерации Москвы. На сегодняшний день фактически половина зараженных — это жители Тульской области, которые работают в Москве, а также члены их семей, которые заразились коронавирусной инфекцией.
 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:20 −2
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусМоскваработают в Москве
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Россия поднялась на вторую строчку по количеству заболевших коронавирусом
Россия поднялась на вторую строчку по количеству заболевших коронавирусом
Сайт «Госуслуги» не выдержал наплыва пользователей, желающих получить 10 тысяч на ребенка
Сайт «Госуслуги» не выдержал наплыва пользователей, желающих получить 10 тысяч на ребенка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.