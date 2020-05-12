Фото из архива Myslo.
14 новых заболевших коронавирусом в Тульской области работают в Москве
Остальные 76 контактировали с заболевшими.
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 14 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими.
Напомним, по словам министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка почти половина зараженных туляков работают в столице.
- Я считаю, это связано с близостью агломерации Москвы. На сегодняшний день фактически половина зараженных — это жители Тульской области, которые работают в Москве, а также члены их семей, которые заразились коронавирусной инфекцией.
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