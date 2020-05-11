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В Тульской области клещи покусали 217 человек

В Тульской области клещи покусали 217 человек

Более половины всех случаев присасывания членистоногих зафиксировано в Туле.

С 12 марта по 5 мая с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации Тульской области обратились 217 человек, из них 88 детей.

Случаи зарегистрированы в Алексинском (18), Арсеньевском (1), Богородицком (6), Белевском (3), Ефремовском (10), Заокском (15), Кимовском (3), Киреевском (10), Новомосковском (11), Плавском (3), Суворовском (1), Тепло-Огаревском (2), Узловском (3), Чернском (1), Щекинском (6), Ясногорском (2) районах, а также в Донском (3) и Туле (119).

В лабораторию природно-очаговых и особо опасных инфекций регионального Роспотребнадзора принято для исследования более 50 насекомых, присосавшихся на территории Тульской области. В четырёх из них найден возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в одном – возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Противоклещевая обработка проведена на площади в 120,576 га (43,5 из них – территории летних оздоровительных учреждений). Проведение профилактических мероприятий продолжается.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:44 +3
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