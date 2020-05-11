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Куда тулякам жаловаться на завышенные цены на маски
Фото из архива MySlo

Куда тулякам жаловаться на завышенные цены на маски

Не повлияет ли обязательный «масочный режим» на стоимость средств индивидуальной защиты?

На рабочем совещании в областном правительстве по председательством Алексея Дюмина обсудили обеспеченность средствами индивидуальной защиты. По словам главы регионального минздрава Алексея Эрка, уже приобретено более 2 млн масок, более 60 тысяч респираторов, более 450 тысяч перчаток, более 52 тысяч защитных костюмов, более 63 тысяч защитных экранов для лица и глаз, более 10 тысяч литров дезинфицирующих средств на сумму 290 млн рублей. 

Более 30 предприятий лёгкой промышленности перепрофилированы для выпуска гигиенических масок. Они выпускают порядка 400 тысяч масок в сутки. Это позволяет обеспечить нужды системообразующих предприятий и государственных служб. Организована поставка масок в аптеки.

Напомним, в ряде муниципалитетов Тульской области введено обязательное ношение медицинских масок. За их отсутствие предусмотрена административная ответственность.

Не станет ли эта мера причиной роста цен на медицинские маски? Кто будет следить за этим и есть ли какая-то максимальная цена? Редакция Myslo адресовала эти вопросы пресс-службе правительства Тульской области. Вот такой ответ мы получили:

«Максимальная цена на маски не установлена. Если есть основания полагать, что цена на маски необоснованно завышена, необходимо обращаться в Управление ФАС по Тульской области».

Сюжет: Коронавирус
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