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В России начались продажи тульского электрогрузовика «Муравей»
Фото: romanov-motors.ru

В России начались продажи тульского электрогрузовика «Муравей»

Приобрести «внука» знаменитого мотороллера можно за 1,25 млн рублей.

«Туламашзавод» сообщил о старте продаж электрогрузовиков «Муравей». Эти транспортные средства предназначены для перевозки грузов по производственным и складским территориям без права выезда на дороги общего пользования.

Свое название новая разработка тульских машиностроителей получила в честь легендарного советского грузового мотороллера. Тульский «Муравей» – это четырехколесный грузовик с кабиной из стеклопластика.

Грузоподъемность машины – 1 тонна. «Муравей» оснащён пятисильным электромотором, способным разгоняться до 22 км/ч. Одной зарядки хватает на 90 км. Цена тульского «трудяги» – 1,25 млн рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:20 +5
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