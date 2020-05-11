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Полиция выясняет, что делали с кальяном двое туляков у Вечного огня
Фото: tula.chp.

Полиция выясняет, что делали с кальяном двое туляков у Вечного огня

В соцсетях опубликовали фото двух молодых людей, которые якобы разжигали угли на памятнике.

В одном из пабликов от лица тулячки было размещено сообщение о молодых людях, которых автор сообщения встретила у площади Победы. По ее словам, они курили кальян на багажнике припаркованной неподалеку машины, а угли разжигали якобы на Вечном огне.
 
«Вот если это видят родители этих ребят или друзья, донесите, пожалуйста, информацию о том, кого они воспитали! Замечание им было сделано, но в ответ было сказано «ну нет у нас горелки», — написала автор сообщения.
 
В пресс-службе областного УМВД сообщили Myslo, что молодые люди были установлены и доставлены в райотдел. Сейчас с ними проводится работа по проверке размещенного в социальной сети сообщения.
 
Стоит отметить, что автор сообщения сделала фото, но на нем не видно нарушения. Кроме того, непонятно, почему она сразу не вызвала полицию на место.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:14 0
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