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Четыре аэростата подняли в небо над Тулой знамя Победы и Георгиевскую ленту: фоторепортаж
Фото Ильи Рыбакова, Александры Мартинович, Юлии Селезневой Владимира Олейникова, Оксаны Жоховой.

Четыре аэростата подняли в небо над Тулой знамя Победы и Георгиевскую ленту: фоторепортаж

Так с Днем Победы туляков поздравила Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области.

Четыре аэростата под управлением тульских пилотов Юлии Селезневой, Олега Жохова, Андрея Кулькова и Олега Снеткова ранним утром взмыли в небо над Тулой. 
 

Аэростаты пролетели через всю региональную столицу, порадовав немногочисленных прохожих. 

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Парад аэростатов должен был состояться вечером 9 мая, но по погодным условиям его перенесли. Чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне, аэростаты взмыли в небо в первое же погодное «окно». 
 
Вот так выглядит Тула с высоты птичьего полета:
 
 

Видео Дмитрия Дзюбина.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:48 0
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