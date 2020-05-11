Четыре аэростата подняли в небо над Тулой знамя Победы и Георгиевскую ленту: фоторепортаж

Фото Ильи Рыбакова, Александры Мартинович, Юлии Селезневой Владимира Олейникова, Оксаны Жоховой.

Так с Днем Победы туляков поздравила Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области.

Четыре аэростата под управлением тульских пилотов Юлии Селезневой, Олега Жохова, Андрея Кулькова и Олега Снеткова ранним утром взмыли в небо над Тулой.

Аэростаты пролетели через всю региональную столицу, порадовав немногочисленных прохожих.

Парад аэростатов должен был состояться вечером 9 мая, но по погодным условиям его перенесли. Чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне, аэростаты взмыли в небо в первое же погодное «окно».

Вот так выглядит Тула с высоты птичьего полета: