Без дачи и денег: мошенники «развели» тулячку почти на 200 тысяч рублей

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Как сообщили в полиции, к ним обратилась жительница Тулы и сообщила, что ее обманули мошенники.

Женщина пояснила, что она перевела со своей банковской карты 199 тысяч рублей в качестве предоплаты за покупку дачи. Но после этого продавец перестал выходить на связь.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту в полиции проводится процессуальная проверка.

Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт, либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества. Также в ведомстве просят проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.