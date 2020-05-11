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Без дачи и денег: мошенники «развели» тулячку почти на 200 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Без дачи и денег: мошенники «развели» тулячку почти на 200 тысяч рублей

По данному факту в полиции проводится процессуальная проверка.

Как сообщили в полиции, к ним обратилась жительница Тулы и сообщила, что ее обманули мошенники.

Женщина пояснила, что она перевела со своей банковской карты 199 тысяч рублей в качестве предоплаты за покупку дачи. Но после этого продавец перестал выходить на связь.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту в полиции проводится процессуальная проверка.

 

Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт, либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества. Также в ведомстве просят проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

  • Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.
  • Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.
  • Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляете предоплату товара, приобретаемого через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!
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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:46 0
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