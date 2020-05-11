Без дачи и денег: мошенники «развели» тулячку почти на 200 тысяч рублей
По данному факту в полиции проводится процессуальная проверка.
Как сообщили в полиции, к ним обратилась жительница Тулы и сообщила, что ее обманули мошенники.
Женщина пояснила, что она перевела со своей банковской карты 199 тысяч рублей в качестве предоплаты за покупку дачи. Но после этого продавец перестал выходить на связь.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту в полиции проводится процессуальная проверка.
Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт, либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.
Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества. Также в ведомстве просят проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.
- Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.
- Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.
- Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляете предоплату товара, приобретаемого через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!