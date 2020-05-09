Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: актуальная карта на 9 мая

За весь период у нас зафиксировано 1706 случаев инфекции.

Оперштаб опубликовал карту распространения коронавирусной инфекции в Тульской области. За минувши е сутки у нас зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом. Традиционно больше всего заболевших в Туле (562), Новомосковске (121) и Щекино (74).

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