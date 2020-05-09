новости
новости
Регистрация
Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: актуальная карта на 9 мая

Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: актуальная карта на 9 мая

За весь период у нас зафиксировано 1706 случаев инфекции.

Оперштаб опубликовал карту распространения коронавирусной инфекции в Тульской области. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом.

Традиционно больше всего заболевших в Туле (562), Новомосковске (121) и Щекино (74).

 
 
 
 
 
 
Сюжет: Коронавирус
Дистанция и маски с нами надолго: Как регионы России будут выходить из карантина?
Жизнь Тулы и области
Дистанция и маски с нами надолго: Как регионы России будут выходить из карантина?
сегодня, в 12:30, 30 1072 3
На 9 мая в Тульской области зарегистрировано 86 новых заболевших коронавирусом
Жизнь Тулы и области
На 9 мая в Тульской области зарегистрировано 86 новых заболевших коронавирусом
сегодня, в 10:45, 24 6100 2
В Туле продолжает сохраняться низкий уровень самоизоляции
Жизнь Тулы и области
В Туле продолжает сохраняться низкий уровень самоизоляции
вчера, в 13:34, 50 2615 2
Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: актуальная карта на 8 мая
Жизнь Тулы и области
Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: актуальная карта на 8 мая
вчера, в 12:10, 32 13675 1
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:03 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирускартарайоны
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские моделисты провели в Туле Масштабный парад Победы: видео
Тульские моделисты провели в Туле Масштабный парад Победы: видео
В этом году всё онлайн. Давайте вспомним, каким бывает настоящий парад в Туле!
В этом году всё онлайн. Давайте вспомним, каким бывает настоящий парад в Туле!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.