В этом году всё онлайн. Давайте вспомним, каким бывает настоящий парад в Туле!

Этот День Победы — беспрецедентный. За 75 лет впервые он проходит без парадов, шествий, зрителей. Но сейчас другого варианта нет: ради нашей же безопасности.

Myslo решил вспомнить, каким был праздничный парад в Туле 9 мая 2019 года. А ведь он был мощным и красивым. 1120 человек, более 70 единиц техники. А сколько зрителей!

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Myslo прогулялся по площади Ленина сейчас.