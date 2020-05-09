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В этом году всё онлайн. Давайте вспомним, каким бывает настоящий парад в Туле!

В этом году всё онлайн. Давайте вспомним, каким бывает настоящий парад в Туле!

Немного ностальгии и праздничного настроения.

Этот День Победы — беспрецедентный. За 75 лет впервые он проходит без парадов, шествий, зрителей. Но сейчас другого варианта нет: ради нашей же безопасности.

Myslo решил вспомнить, каким был праздничный парад в Туле 9 мая 2019 года. А ведь он был мощным и красивым. 1120 человек, более 70 единиц техники. А сколько зрителей! 

Смотрите наш фоторепортаж и видео.

Галерея
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 1
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 2
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 3
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 4
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 5
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 6
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 7
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 8
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 9
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 10
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 11
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 12
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 13
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 14
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 15
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 16
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 17
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 18
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 19
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 20
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 21
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 22
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 23
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 24
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 25
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 26
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 27
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 28
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 29
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 30
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 31
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 32
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 33
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 34
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 35
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 36
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 37
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 38
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 39
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 40
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 41
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 42
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 43
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 44
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 45
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 46
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 47
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 48
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 49
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 50
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 51
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 52
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 53
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 54
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 55
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 56
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 57
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 58
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 59
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 60
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 61
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 62
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 63
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 64
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 65
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 66
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 67
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 68
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 69
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 70
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 71
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 72
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 73
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 74
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 75
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 76
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 77
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 78
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 79
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 80
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 81
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 82
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 83
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 84
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 85
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 86
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 87
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 88
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 89
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 90
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 91
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 92
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 93
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 94
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 95
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 96
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 97
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 98
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 99
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 100
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 101
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 102
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 103
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 104
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 105
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 106
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 107
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 108
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 109
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 110
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 111
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 112
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 113
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 114
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 115
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 116
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 117
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 118
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 119
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 120
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 121
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 122
Парад Победы в Туле-2019, Фото: 123
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Myslo прогулялся по площади Ленина сейчас. 

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:25 +3
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