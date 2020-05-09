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Медработники из Ефремова записали видеоролик в честь Дня Победы

Медработники из Ефремова записали видеоролик в честь Дня Победы

Сотрудники Ефремовской районной больницы прочитали стихотворение «Ветер войны» Степана Кадашникова.

В создании видео приняли участие заместитель главврача по поликлинической работе Александр Котов, заведующая отделением медицинской профилактики Юлия Велигурина, заведующий гинекологическим отделением Сергей Лесников, врач-неонатолог Олеся Гаджимамедова, врач-терапевт Софья Павлова и главный врач больницы Вячеслав Голубенко.

Неизвестным солдатам Великой Отечественной войны посвящается…

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 19:21 +5
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