Медработники из Ефремова записали видеоролик в честь Дня Победы

В создании видео приняли участие заместитель главврача по поликлинической работе Александр Котов, заведующая отделением медицинской профилактики Юлия Велигурина, заведующий гинекологическим отделением Сергей Лесников, врач-неонатолог Олеся Гаджимамедова, врач-терапевт Софья Павлова и главный врач больницы Вячеслав Голубенко. Неизвестным солдатам Великой Отечественной войны посвящается…

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