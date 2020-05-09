Манеж стадиона «Арсенал» переоборудуют под госпиталь для больных коронавирусом: фото

Работы в здании уже ведутся.

208 дополнительных коек для заболевших covid-19 открывают в манеже тульского стадиона «Арсенал». Решение об этом было принято на заседании регионального оперштаба по недопущению распространения инфекции.

Помещение предоставлено владельцем манежа, Михаилом Борщевым, на безвозмездное основе.

К концу мая в Тульской области будет организовано 2003 койки для пациентов с коронавирусом.