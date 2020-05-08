Туляков приглашают на праздничный «Концерт из дома»

Фото: media.tvzvezda.ru

В нём примут участие тульские артисты и музыканты, а также всемирно известные звёзды.

В пятницу, 8 мая, в 21.00, на официальном YouTube-канале ГТРК «Тула» стартует проект «Нашей Победе! Концерт из дома». В нем приняли участие артисты, музыканты, художники, работники библиотек и музеев области.

В видеоряде использованы документальные кадры обороны Тулы. Все номера были записаны участниками дома. В проекте приняли участие не только наши земляки, но и всемирное известные артисты – Денис Мацуев, Игорь Бутман, хор Михаила Турецкого.