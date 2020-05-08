Фото: media.tvzvezda.ru
Туляков приглашают на праздничный «Концерт из дома»
В нём примут участие тульские артисты и музыканты, а также всемирно известные звёзды.
В пятницу, 8 мая, в 21.00, на официальном YouTube-канале ГТРК «Тула» стартует проект «Нашей Победе! Концерт из дома». В нем приняли участие артисты, музыканты, художники, работники библиотек и музеев области.
В видеоряде использованы документальные кадры обороны Тулы. Все номера были записаны участниками дома. В проекте приняли участие не только наши земляки, но и всемирное известные артисты – Денис Мацуев, Игорь Бутман, хор Михаила Турецкого.
Посмотреть концерт в режиме онлайн можно здесь. ТВ-версия будет показана на канале «Россия-24» 11 мая, в 21.00.
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