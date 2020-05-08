новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на праздничный «Концерт из дома»
Фото: media.tvzvezda.ru

Туляков приглашают на праздничный «Концерт из дома»

В нём примут участие тульские артисты и музыканты, а также всемирно известные звёзды.

В пятницу, 8 мая, в 21.00, на официальном YouTube-канале ГТРК «Тула» стартует проект «Нашей Победе! Концерт из дома». В нем приняли участие артисты, музыканты, художники, работники библиотек и музеев области.

В видеоряде использованы документальные кадры обороны Тулы. Все номера были записаны участниками дома. В проекте приняли участие не только наши земляки, но и всемирное известные артисты – Денис Мацуев, Игорь Бутман, хор Михаила Турецкого.

Посмотреть концерт в режиме онлайн можно здесь. ТВ-версия будет показана на канале «Россия-24» 11 мая, в 21.00.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:45 0
Другие статьи по темам
Событие
онлайн-концерт9 МаяДень Победы75-летие Победы в Великой Отечественной войнесамоизоляцияГТРК Тула
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Донском приставы взыскали с убийцы в пользу матери его жертвы 69 тысяч рублей
В Донском приставы взыскали с убийцы в пользу матери его жертвы 69 тысяч рублей
Афиша мероприятий 9 мая в Туле: всё только онлайн!
Афиша мероприятий 9 мая в Туле: всё только онлайн!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.