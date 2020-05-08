В Донском приставы взыскали с убийцы в пользу матери его жертвы 69 тысяч рублей

Необходимая сумма была списана с банковского счёта мужчины и перечислена взыскателю.

В Донском сотрудники службы судебных приставов принудительно взыскали с осужденного сумму ущерба в пользу родственников женщины, погибшей по его вине.

Ранее должник был осужден по ст. 105 УК РФ «Убийство». Помимо лишения свободы суд обязал убийцу выплатить матери его жертвы денежную компенсацию.

В установленный срок мужчина решение суда о возмещении ущерба не исполнил. Приставы запросили сведения об имеющихся у должника банковских счетах и обнаружили на одном из них необходимую сумму – более 69 тысяч рублей. Деньги были перечислены взыскателю.