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Погода в Туле 9 мая: дождливо, облачно, до +17 градусов
Фото: krasnodar.bezformata.com

Погода в Туле 9 мая: дождливо, облачно, до +17 градусов

Синоптики обещают умеренный ветер и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, День Победы будет облачным. Временами небольшой, днем умеренный дождь (11 мм за сутки).

Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью – от +3 до +8 градусов, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +5
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