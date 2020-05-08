Погода в Туле 9 мая: дождливо, облачно, до +17 градусов

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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, День Победы будет облачным. Временами небольшой, днем умеренный дождь (11 мм за сутки).

Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью – от +3 до +8 градусов, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.