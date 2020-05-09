Площадь у «Трех штыков» в Туле украсили праздничной световой проекцией: фоторепортаж

Вечером 8 мая, накануне праздника, площадь Победы обрела торжественное оформление. В рамках акции «Лучи Победы» на расположенных рядом зданиях появились световые символы праздника: «9 Мая», «75 лет Победы», «Звезда Героя», «Праздничный салют» и «Вечный огонь».



В праздничной цветовой гамме подсвечены высаженные здесь деревья. Для всего этого задействовано 5 мощных проекторов, 3 лазерные установки и более 140 ламп статического и динамического света.

Смотрите фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.