Площадь у «Трех штыков» в Туле украсили праздничной световой проекцией: фоторепортаж
«Лучи Победы» – так называется акция.
Вечером 8 мая, накануне праздника, площадь Победы обрела торжественное оформление. В рамках акции «Лучи Победы» на расположенных рядом зданиях появились световые символы праздника: «9 Мая», «75 лет Победы», «Звезда Героя», «Праздничный салют» и «Вечный огонь».
В праздничной цветовой гамме подсвечены высаженные здесь деревья. Для всего этого задействовано 5 мощных проекторов, 3 лазерные установки и более 140 ламп статического и динамического света.
В праздничной цветовой гамме подсвечены высаженные здесь деревья. Для всего этого задействовано 5 мощных проекторов, 3 лазерные установки и более 140 ламп статического и динамического света.
Смотрите фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место
Найди неизвестные снимки своих героев: В проекте «Лица Победы» начала работу система распознавания лиц