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Площадь у «Трех штыков» в Туле украсили праздничной световой проекцией: фоторепортаж

Площадь у «Трех штыков» в Туле украсили праздничной световой проекцией: фоторепортаж

«Лучи Победы» – так называется акция.

Вечером 8 мая, накануне праздника, площадь Победы обрела торжественное оформление. В рамках акции «Лучи Победы» на расположенных рядом зданиях появились световые символы праздника: «9 Мая», «75 лет Победы», «Звезда Героя», «Праздничный салют» и «Вечный огонь».

В праздничной цветовой гамме подсвечены высаженные здесь деревья. Для всего этого задействовано 5 мощных проекторов, 3 лазерные установки и более 140 ламп статического и динамического света.
 
Смотрите фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.
 
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:30 +2
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