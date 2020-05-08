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В Богородицке ко Дню Победы обновили воинский мемориал: фоторепортаж
Фото Евгения Качурина

В Богородицке ко Дню Победы обновили воинский мемориал: фоторепортаж

Реконструкция памятника началась 11 апреля. Рабочие заменили гранитную облицовку и обновили мемориальную доску.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Богородицке обновили мемориальный комплекс, расположенный в городском парке культуры и отдыха.

Памятник представляет собой братскую могилу, у которой установлена скульптурная группа «Скорбящие воины, возлагающие венок». 15 декабря 1941 года в парке были захоронены зверски убитые фашистами подпольщики – зампредседателя райисполкома Иван Тадонов, заведующий земельным райотделом Иван Курочкин, инструктор райкома ВКП(б) Василий Навольнев и председатель колхоза «Рассвет» Иван Недосекин.

Обелиск и памятник были установлены в 1952 году, автор скульптуры – С. Н. Соболев. Работы по реставрации мемориального комплекса начались 11 апреля. Обновление памятника практически завершено – рабочие провели облицовку гранитной плиткой, полностью обновили стелу и мемориальную доску.

Галерея
Реконструкция памятника в Богородицке, Фото: 1
Реконструкция памятника в Богородицке, Фото: 2
Реконструкция памятника в Богородицке, Фото: 3
Реконструкция памятника в Богородицке, Фото: 4
Реконструкция памятника в Богородицке, Фото: 5
Реконструкция памятника в Богородицке, Фото: 6
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Автор: Леонид Почекин
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Тульская областьБогородицк

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