В Богородицке ко Дню Победы обновили воинский мемориал: фоторепортаж

Фото Евгения Качурина

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Богородицке обновили мемориальный комплекс, расположенный в городском парке культуры и отдыха.

Памятник представляет собой братскую могилу, у которой установлена скульптурная группа «Скорбящие воины, возлагающие венок». 15 декабря 1941 года в парке были захоронены зверски убитые фашистами подпольщики – зампредседателя райисполкома Иван Тадонов, заведующий земельным райотделом Иван Курочкин, инструктор райкома ВКП(б) Василий Навольнев и председатель колхоза «Рассвет» Иван Недосекин.

Обелиск и памятник были установлены в 1952 году, автор скульптуры – С. Н. Соболев. Работы по реставрации мемориального комплекса начались 11 апреля. Обновление памятника практически завершено – рабочие провели облицовку гранитной плиткой, полностью обновили стелу и мемориальную доску.