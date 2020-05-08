Коммунальщики за свой счет отремонтировали залитую квартиру щекинца

Изображение Michal Jarmoluk с сайта Pixabay.

Для этого понадобилось вмешательство прокуратуры.

Щекинская прокуратура провела проверку по жалобе жителя ул. Индустриальной в поселке Первомайский. У мужчины залило квартиру из-за прорыва трубы на чердаке дома, и он обвинил в этом коммунальщиков.

В ходе проверки прокуратура пришла к выводу, что УК «Ремжилстрой» ненадлежащим образом исполнила обязанность по осмотру технического состояния готовности инженерных коммуникаций к отопительному сезону.

«С целью восстановления нарушенных прав жильца дома прокуратура города в адрес генерального директора управляющей компании внесла представление. В настоящее время в квартире заявителя за счет средств управляющей компании выполнен ремонт», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.