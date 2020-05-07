Над Тулой взошла полная Луна: фоторепортаж и немного музыки
Фотограф Myslo Алексей Пирязев снял майское полнолуние. Посмотрите, какое роскошное!
Сегодня невозможно не заметить Луну. Она как огромный светящийся шар, яркая и притягивающая взгляды. В дни полнолуния мы чувствуем энергетический подъем и всплеск эмоций. Вы тоже это почувствовали? Пора загадывать желание!
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А туляк Александр Илюхин (группа «Астротеатр») снимал Луну за сутки до полнолуния. Смотрите и слушайте ночную симфонию!
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