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Над Тулой взошла полная Луна: фоторепортаж и немного музыки

Над Тулой взошла полная Луна: фоторепортаж и немного музыки

Фотограф Myslo Алексей Пирязев снял майское полнолуние. Посмотрите, какое роскошное!

Сегодня невозможно не заметить Луну. Она как огромный светящийся шар, яркая и притягивающая взгляды. В дни полнолуния мы чувствуем энергетический подъем и всплеск эмоций. Вы тоже это почувствовали? Пора загадывать желание!

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Майское полнолуние, Фото: 2
Майское полнолуние, Фото: 3
Майское полнолуние, Фото: 4
Майское полнолуние, Фото: 5
Майское полнолуние, Фото: 6
Майское полнолуние, Фото: 7
Майское полнолуние, Фото: 8
Майское полнолуние, Фото: 9
Майское полнолуние, Фото: 10
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А туляк Александр Илюхин (группа «Астротеатр») снимал Луну за сутки до полнолуния. Смотрите и слушайте ночную симфонию!

 
 
 
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Автор: Юлия Королева
вчера, в 22:25 +10
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