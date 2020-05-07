Над Тулой взошла полная Луна: фоторепортаж и немного музыки

Сегодня невозможно не заметить Луну. Она как огромный светящийся шар, яркая и притягивающая взгляды. В дни полнолуния мы чувствуем энергетический подъем и всплеск эмоций. Вы тоже это почувствовали? Пора загадывать желание!

А туляк Александр Илюхин (группа «Астротеатр») снимал Луну за сутки до полнолуния. Смотрите и слушайте ночную симфонию!