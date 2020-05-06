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Жители Пущино хотят выгнать из местного пансионата 300 алексинских рабочих: боятся коронавируса

Жители Пущино хотят выгнать из местного пансионата 300 алексинских рабочих: боятся коронавируса

Работающих в Серпухове алексинцев заселили в пансионат в Пущино, чтобы не пересекали границу Тульской области и не попали на 2-недельную изоляцию.

На портале change.org 4 мая появилась петиция с призывом не допустить вспышку коронавирусной инфекции в Пущино Московской области. Сейчас в городе зафиксировано всего четыре факта заражения COVID-19, и жители не хотят, чтобы эта цифра увеличивалась.

Поводом для петиции стало произошедшее «недопустимое в условиях повышенной готовности в связи с пандемией событие, крайне возмутившее жителей города»: вечером в пансионат «Пущино» заселили более 300 человек. Это жители Алексина Тульской области, работающие в «Маревен ФУД Сэнтрал» (Московская область, Серпухов, д. Ивановское). Они приехали в пансионат на шести автобусах из Серпухова.

«Дома они жить не могут, так как при въезде из Московской области в Тульскую обязаны будут находиться 2 недели на карантине. Из автобусов большинство людей вышли без средств индивидуальной защиты – без масок. Скученной толпой отправились на ресепшн заселяться, что является грубым нарушением принятого постановления губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ.

После заселения они группами и без масок отправились в ближайший магазин. Данный факт зафиксирован на фотографиях и видеокамерами магазина.

На предприятии работает более 1500 человек, с которыми эти люди находятся в постоянном контакте. Оформив служебную командировку, они приехали в наш город, представляя тем самым реальную угрозу вспышки вируса. Поскольку все мы знаем, что носитель вируса может не иметь симптомов, то измерение температуры никак не обезопасит жителей города Пущино и самих сотрудников от массового заражения.

Почему эти рабочие не были размещены в гостинице г. Серпухова по месту нахождения предприятия, на котором они трудятся? Если хоть один из рабочих является носителем вируса, то вспышка заболевания неизбежна.

На сегодняшний день в официальном источнике по мониторингу распространения коронавирусной инфекции в Пущино заражены 4 человека».

Кстати, в Московской области по данным на 6 мая зафиксировано 16 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 829 выявлено за последние сутки. А в Тульской области с начала пандемии выявлено 1445 фактов COVID-19, из них 77 – за последние сутки. 

Информацию прокомментировали депутат местного совета Андрей Аниченков и Павел Старцев – администратор местного паблика в соцсети. Они рассказали, что было направлено обращение в полицию для оценки данных событий.

Основная претензия жителей к приезжим заключается в том, что они не соблюдают социальную дистанцию и самоизоляцию и в магазин ходят группами. Активисты переживают, что жители Пущино начнут тоже нарушать режим самоизоляции.

Проживающие в гостинице ответили на возмущения жителей в соцсетях:

Инна С.:
«Ребята, давайте я внесу некую ясность в ваши лжедоводы. Я, как и мои коллеги, временно и вынуждено проживаю в этой гостинице. Не могу сказать, что это нам все нравится, как и то, что вы про нас здесь пишете. Если вы так опасаетесь за свое здоровье и здоровье ваших близких, соблюдайте самоизоляцию. Я также могу сказать, что ваш город живет, я вижу гуляющие пары, семьи с детьми, осуждайте и их тоже... Повторюсь, мы здесь вынужденно и полностью отдаем себе отчет о происходящем. У нас на работе предприняты все меры для минимизации риска заболевания. Всем спасибочки».
 
Валерия К.:
«Вы, жители Пущино, такие интересные. Можно подумать, работники «Роллтона» в восторге от вашего пансионата, но и родственникам тоже не в кайф жить без своих родных. Здесь не работники решают, а их руководство!!!
Камон, поставьте себя на их место! Вам звонят перед сменой и говорят собирать вещички на 2 недели, либо едешь и живёшь в вашем захолустье (конкретно про пансионат), либо сидишь без денег.
Вы будете сидеть без денег? Нет! И работники тоже не будут! У всех есть семьи, кредиты и т. д.
Чем эти люди так опасны для вас? Если вы гуляете по городу, то вокруг вас люди, о которых вы даже не знаете, кто они и откуда приехали!
Продолжайте жить, в вашей жизни ничего не меняется!
P.S. Не надо брызгать ядом сейчас в меня, у нас в области москвичей до фига, они ходят по магазам, по улицам, и ничего. главное, следите за собой и будьте осторожны, соблюдайте дистанцию, а лучше – сидите дома. Всем добра».
 
Оксана С.:
«Уважаемые жители Пущино! Благодаря вашим возмущениям и жалобам людей наконец-то переселили из вашего клоповника в 5-звёздочный отель г. Серпухова. Хоть я и не являюсь работником «Роллтона», но от имени всех рабочих хочу поблагодарить вас. Дышите спокойно. А то ведёте себя так, как будто к вам привезли пять автобусов людей, инфицированных коронавирусом. Позор».

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:42 +2
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