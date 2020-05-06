Жители Пущино хотят выгнать из местного пансионата 300 алексинских рабочих: боятся коронавируса

На портале change.org 4 мая появилась петиция с призывом не допустить вспышку коронавирусной инфекции в Пущино Московской области. Сейчас в городе зафиксировано всего четыре факта заражения COVID-19, и жители не хотят, чтобы эта цифра увеличивалась.

Поводом для петиции стало произошедшее «недопустимое в условиях повышенной готовности в связи с пандемией событие, крайне возмутившее жителей города»: вечером в пансионат «Пущино» заселили более 300 человек. Это жители Алексина Тульской области, работающие в «Маревен ФУД Сэнтрал» (Московская область, Серпухов, д. Ивановское). Они приехали в пансионат на шести автобусах из Серпухова.

«Дома они жить не могут, так как при въезде из Московской области в Тульскую обязаны будут находиться 2 недели на карантине. Из автобусов большинство людей вышли без средств индивидуальной защиты – без масок. Скученной толпой отправились на ресепшн заселяться, что является грубым нарушением принятого постановления губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ.

После заселения они группами и без масок отправились в ближайший магазин. Данный факт зафиксирован на фотографиях и видеокамерами магазина.

На предприятии работает более 1500 человек, с которыми эти люди находятся в постоянном контакте. Оформив служебную командировку, они приехали в наш город, представляя тем самым реальную угрозу вспышки вируса. Поскольку все мы знаем, что носитель вируса может не иметь симптомов, то измерение температуры никак не обезопасит жителей города Пущино и самих сотрудников от массового заражения.

Почему эти рабочие не были размещены в гостинице г. Серпухова по месту нахождения предприятия, на котором они трудятся? Если хоть один из рабочих является носителем вируса, то вспышка заболевания неизбежна.

На сегодняшний день в официальном источнике по мониторингу распространения коронавирусной инфекции в Пущино заражены 4 человека».

Кстати, в Московской области по данным на 6 мая зафиксировано 16 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 829 выявлено за последние сутки. А в Тульской области с начала пандемии выявлено 1445 фактов COVID-19, из них 77 – за последние сутки.

Информацию прокомментировали депутат местного совета Андрей Аниченков и Павел Старцев – администратор местного паблика в соцсети. Они рассказали, что было направлено обращение в полицию для оценки данных событий.

Основная претензия жителей к приезжим заключается в том, что они не соблюдают социальную дистанцию и самоизоляцию и в магазин ходят группами. Активисты переживают, что жители Пущино начнут тоже нарушать режим самоизоляции.