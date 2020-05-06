Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Алексей Дюмин присоединился к онлайн-акции «Бессмертный полк»
Присоединяйтесь и вы!
В Тульской области в этом году традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Заполнить заявку на участие, прикрепив фото своего героя, можно на сайте, в мини-приложениях в Одноклассниках или ВКонтакте.
Губернатор Алексей Дюмин уже добавил фотографии своих дедов-фронтовиков на сайт.
Публикуем рассказ главы региона о них:
– Шествие «Бессмертного полка» в День Великой Победы стало доброй традицией и неотъемлемой частью праздника. И пусть в этом году 9 Мая мы вынужденно проводим без массовых мероприятий, «Бессмертному полку» это не помеха. Сегодня у каждого из нас с вами есть возможность поддержать акцию из дома — в режиме онлайн.
Оба мои деда — фронтовики.
Василий Федотович Дюмин был призван на войну, когда ему было 18 лет. В звании старшего сержанта участвовал в войне с Японией, командовал отделением. Был награждён медалью «За Отвагу» и орденом Отечественной войны II степени.
Другой мой дед — Иван Ефимович Богатырёв — с августа 1941-го командовал ротой, будучи старшим лейтенантом. Прошел всю войну, был тяжело ранен в боях под Смоленском и награждён орденом «Красная Звезда», орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Германией».
Подобные истории есть практически в каждой семье. И наш священный долг — хранить их в своём сердце и передавать из поколения в поколение.
Спасибо нашим дедам и прадедам за то, что они сделали для нас невозможное — завоевали мир! Многие — ценой своей жизни.
Низкий им поклон.
Рассказать о своих героях вы можете и на сайте Myslo, в спецпроекте «Лица Победы». Присоединяйтесь!
Также приглашаем всех поучаствовать в проекте «Дневники войны», в котором мы публикуем солдатские истории. Если в вашем семейном архиве сохранились уникальные письма, фотографии, дневники родных, присылайте их нам на почту news@myslo.ru или приносите по адресу: Тула, пр. Ленина, 116, редакция «Слободы». Тел. 57-07-07, доб. 234. Все письма и фото будут вам обязательно возвращены.
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