Алексей Дюмин присоединился к онлайн-акции «Бессмертный полк»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области в этом году традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Заполнить заявку на участие, прикрепив фото своего героя, можно на сайте , в мини-приложениях в Одноклассниках или ВКонтакте

Губернатор Алексей Дюмин уже добавил фотографии своих дедов-фронтовиков на сайт.

Публикуем рассказ главы региона о них:

– Шествие «Бессмертного полка» в День Великой Победы стало доброй традицией и неотъемлемой частью праздника. И пусть в этом году 9 Мая мы вынужденно проводим без массовых мероприятий, «Бессмертному полку» это не помеха. Сегодня у каждого из нас с вами есть возможность поддержать акцию из дома — в режиме онлайн.

Оба мои деда — фронтовики.

Василий Федотович Дюмин был призван на войну, когда ему было 18 лет. В звании старшего сержанта участвовал в войне с Японией, командовал отделением. Был награждён медалью «За Отвагу» и орденом Отечественной войны II степени.

Другой мой дед — Иван Ефимович Богатырёв — с августа 1941-го командовал ротой, будучи старшим лейтенантом. Прошел всю войну, был тяжело ранен в боях под Смоленском и награждён орденом «Красная Звезда», орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Германией».

Подобные истории есть практически в каждой семье. И наш священный долг — хранить их в своём сердце и передавать из поколения в поколение.

Спасибо нашим дедам и прадедам за то, что они сделали для нас невозможное — завоевали мир! Многие — ценой своей жизни.

Низкий им поклон.