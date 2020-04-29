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В День Победы в Туле прогремит салют
Фото из архива Myslo.

В День Победы в Туле прогремит салют

Он начнется в 22.00.

В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева.

Сообщается, что расчеты произведут по 30 залпов. Артиллерийский салют начнется в 22.00 по местному времени и продолжится 10 минут.

Напомним, что 9 мая все мероприятия пройдут в режиме онлайн. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:42 −12
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