В День Победы в Туле прогремит салют

Фото из архива Myslo.

В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева.

Сообщается, что расчеты произведут по 30 залпов. Артиллерийский салют начнется в 22.00 по местному времени и продолжится 10 минут.

Напомним, что 9 мая все мероприятия пройдут в режиме онлайн. Подробнее об этом можно прочитать здесь.