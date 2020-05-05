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Погода в Туле 6 мая: дождливо, ветрено и тепло

Погода в Туле 6 мая: дождливо, ветрено и тепло

Синоптики прогнозируют низкое давление и грозы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется облачность с прояснениями. Кратковременные дожди (по данным сайта Гидрометцентра России – до 10 мм за сутки), гроза.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от 10 до 15 градусов тепла, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 07:00 +1
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