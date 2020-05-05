Погода в Туле 6 мая: дождливо, ветрено и тепло

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется облачность с прояснениями. Кратковременные дожди (по данным сайта Гидрометцентра России – до 10 мм за сутки), гроза.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от 10 до 15 градусов тепла, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.