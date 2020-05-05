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В ДТП с «головастиком» на выезде из Тулы пострадали три человека

В ДТП с «головастиком» на выезде из Тулы пострадали три человека

В районе деревни Прудное столкнулись Hyundai Solaris и грузовик УАЗ.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером во вторник, 5 мая, на 
Калужском шоссе недалеко от поворота на деревню Прудное произошло серьезное ДТП c участием легкового авто Hyundai Solaris и грузовика УАЗ, который еще часто называют «головастик».

По имеющейся на данный момент информации, оба транспортных средства двигались попутно по направлению из Тулы. Предполагается, что Hyundai «догнал» грузовик и на значительной скорости врезался в кузов. После удара УАЗ отбросило в отбойник на противоположной стороне, а легковушка вылетела с дороги и через 50-70 метров остановилась в поле. 

В результате аварии пострадали водитель и пассажир УАЗа, а также водитель Hyundai.  Все трое госпитализированы. 

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:35 +5
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