В ДТП с «головастиком» на выезде из Тулы пострадали три человека

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером во вторник, 5 мая, на

Калужском шоссе недалеко от поворота на деревню Прудное произошло серьезное ДТП c участием легкового авто Hyundai Solaris и грузовика УАЗ, который еще часто называют «головастик».

По имеющейся на данный момент информации, оба транспортных средства двигались попутно по направлению из Тулы. Предполагается, что Hyundai «догнал» грузовик и на значительной скорости врезался в кузов. После удара УАЗ отбросило в отбойник на противоположной стороне, а легковушка вылетела с дороги и через 50-70 метров остановилась в поле.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир УАЗа, а также водитель Hyundai. Все трое госпитализированы.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.