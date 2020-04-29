У главы тульского минздрава Алексея Эрка подтверждён коронавирус

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, 29 апреля стало известно, что положительный анализ на COVID-19 подтвержден у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка. Он находится на самоизоляции в своем рабочем кабинете.

– Вы заразились вирусом, почему решили остаться на работе?

– Да, болезнь меня не миновала. Заболевание у меня протекает в легкой форме. И учитывая тот объем работы, который сейчас выполняет министерство, я принял решение остаться на работе.

– Какие условия создали, чтобы ваше пребывание в министерстве было безопасно для окружающих?

– В кабинете у меня есть все необходимое, чтобы провести длительный срок в изоляции. Приемную использую как тамбур – мне туда приносят еду, медикаменты, другие необходимые вещи. Вот привезли спальные принадлежности. А я выхожу, используя все средства защиты, забираю все, что нужно – риск минимален. С коллегами обсудил все условия.

– Как ваша семья отреагировала на случившееся?

– У меня в семье – тоже медики. Старший сын сейчас работает в палатно-боксированном корпусе областной больницы. Две сестры-близняшки работают в лаборатории. Одна из них – берет анализы на вирус. Поэтому страха перед вирусом нет. Поддержка – да, понимание – безусловно. Спасибо им за это. Супруга приносит домашнюю еду. Это эмоционально очень поддерживает, тем более, что готовит она очень вкусно.

– В каком режиме работаете?

– В таком же режиме как губернатор, как правительство. И ровно в таком же, как до обнаружения у меня вируса. Пока не могу позволить себе выходных. Вы знаете, что Губернатор дал поручение об открытии дополнительно 400 коек в непрофильных помещениях. В область постоянно приходят грузы со средствами индивидуальной защиты. Открыты дополнительные койки, их сейчас 1 229, и надо наладить работу во всех перепрофилированных медицинских учреждениях.

– Сложно в кабинете жить?

– Знаете, при режиме работы министерства с 8 утра и часто за полночь, забываешь, что ты в кабинете. У меня на столе – компьютер. Все данные стекаются именно туда. Я мобилизован на работу. Постоянно сводки, селекторные совещания, ВКС. Да и бумажную работу никто не отменял.

– Какой прогноз вы себе даете по заболеванию? Медикаменты тоже приносят в кабинет?

– Если нужно – принесут. Но пока нет такой необходимости, потому что заболевание у меня проходит бессимптомно. Единственное, что нужно будет сделать, в случае проявления симптомов, это КТ легких. Я это исследование обязательно пройду. Прогнозов давать не хотелось бы. Вы знаете, что коронавирусная инфекция у многих, не только у меня, протекает в легкой форме. Поэтому более половины заболевших туляков находятся с COVID-19 дома, под присмотром врачей. Ну, а тут за мной присматривает целое министерство (шутка).

UPD: публикация дополнена 29 апреля, в 19.28.