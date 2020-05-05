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Где в Туле не будет электричества 6 мая

Где в Туле не будет электричества 6 мая

«Тулгорэлектросети» предупреждают об отключениях.

Плановые работы пройдут с 12.00 до 19.00 по следующим адресам:

  • ул. Комсомольская, 191 к. 1-4,
  • Промышленный пр-д, 1, 3,
  • ул. Токарева, 78, 80, 73-а, 69,
  • ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.),
  • пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 36-46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн),
  • 13-й пр-д, 13, 14, 15,
  • 26-й пр-д, 1-10,
  • ул. Карпова, 50, 52, 58, 60,
  • Загородный пр-д, 15, 1,
  • ул. Дементьева, 8, 10, 12, 14, 16,
  • ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-9 (нечётн.), 10-а, 7-а, 2-10 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 36, 183-209 (нечётн.),
  • ул. Разливочная, 1-13,
  • ул. Бункерная, 7,
  • Епифанское шоссе, 2,
  • ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
  • 2-й Песчаный пр-д, 17,
  • ул. 3-я Песчаная, 17,
  • ул. Лазо, 16-34 (чётн.), 13-31 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 64,
  • Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2, 4,
  • 9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-г, 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 21, 40-64 (чётн.),
  • ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.),
  • п. Лихвинка: 1-й Лихвинский пр-д, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.),
  • 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
  • 5-й Лихвинский пр-д, 2,
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-а, 14-б, 4-14,
  • ул. Казанская,
  • ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 22, 24.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +5
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