В Ефремове с балкона выпала женщина с антимоскитной сеткой

Как стало известно Myslo, вечером 3 мая от одного из домов на ул. Строителей в Ефремове госпитализировали 32-летнюю женщину.

Медики диагностировали у нее ушиб легких, переломы ребер, ушиб почек и другие травмы. Кроме того, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По имеющейся на настоящий момент информации, пострадавшая выпала с балкона своей квартиры на третьем этаже. Произошло это после того, как она облокотилась на антимоскитную сетку.