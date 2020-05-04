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В Ефремове с балкона выпала женщина с антимоскитной сеткой

В Ефремове с балкона выпала женщина с антимоскитной сеткой

В момент госпитализации пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно Myslo, вечером 3 мая от одного из домов на ул. Строителей в Ефремове госпитализировали 32-летнюю женщину.

Медики диагностировали у нее ушиб легких, переломы ребер, ушиб почек и другие травмы. Кроме того, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По имеющейся на настоящий момент информации, пострадавшая выпала с балкона своей квартиры на третьем этаже. Произошло это после того, как она облокотилась на антимоскитную сетку.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:43 +4
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