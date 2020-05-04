В Щекинском районе полицейские раскрыли кражу велосипеда

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По одной из версий, эту уже не первое преступление на счету подозреваемого.

В Щекинском районе полиция установила подозреваемого в краже велосипеда. Предполагается, что злоумышленник наткнулся на двухколесное транспортное средство в подъезде дома, где его оставил хозяин.

«Похититель беспрепятственно забрал велосипед и скрылся. При проведении оперативных мероприятий сотрудники отдела МВД выяснили, что к краже может быть причастен 20-летний неработающий житель г. Советск», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Подозреваемый признался в содеянном, у него обнаружено и изъято похищенное. Сейчас полицейские продолжают работу по выяснению всех деталей реализации преступного умысла. Предположительно, молодой человек может быть причастен к краже еще одного велосипеда в том же поселке.