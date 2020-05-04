Туляки смогут попасть на приём к членам Общественной палаты
Обращения жителей региона в мае рассмотрят Галина Фомина, Геннадий Кочетков и Вадим Баранов.
В Общественной палате Тульской области утвержден график приёма граждан на май. В текущем месяце обращения жителей региона будут рассматривать:
- 13 мая – Вадим Баранов, член комиссии по экологии и охране окружающей среды,
- 20 мая – Геннадий Кочетков, член комиссии по ЖКХ, строительству, дорогам и транспорту,
- 27 мая – председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина.
Время приёма – с 10.00 до 12.00. Адрес: пр-т Ленина, д. 49, 2 этаж. Запись проводится по электронной почте: opto@tularegion.ru.
Другие статьи по темам
Место