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Туляки смогут попасть на приём к членам Общественной палаты

Туляки смогут попасть на приём к членам Общественной палаты

Обращения жителей региона в мае рассмотрят Галина Фомина, Геннадий Кочетков и Вадим Баранов.

В Общественной палате Тульской области утвержден график приёма граждан на май. В текущем месяце обращения жителей региона будут рассматривать:

  • 13 мая – Вадим Баранов, член комиссии по экологии и охране окружающей среды,
  • 20 мая – Геннадий Кочетков, член комиссии по ЖКХ, строительству, дорогам и транспорту,
  • 27 мая – председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина.

Время приёма – с 10.00 до 12.00. Адрес: пр-т Ленина, д. 49, 2 этаж. Запись проводится по электронной почте: opto@tularegion.ru.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 −6
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