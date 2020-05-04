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22 туляка в ближайшие дни вернутся из Таиланда на родину

22 туляка в ближайшие дни вернутся из Таиланда на родину

При участии губернатора правительство региона помогает тулякам, оказавшимся за рубежом в период пандемии, вернуться домой.

Всего в регион из-за рубежа возвращены уже 32 человека. За последние несколько дней в Тульскую область вернулись 17 жителей региона, в том числе из Великобритании и Таиланда. В ближайшее время из Таиланда вернутся еще 22 туляка.

Всех прибывших встречают в аэропортах и в сопровождении медицинских работников доставляют в Тульскую область, где они будут проходить 14-дневный карантин.

Региональное правительство в постоянном режиме держит связь с туляками, находящимися за границей. Во взаимодействии с МИД РФ, Минкомсвязи РФ, посольствами России за рубежом ведется работа по их возвращению в РФ.

Для получения помощи туляки, находящиеся за границей, могут воспользоваться сайтом gosuslugi.ru.

 

 

 

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