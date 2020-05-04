В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей дронами и на тактических вездеходах

Особое внимание уделяют лесопарковым зонам, куда обычно отдыхающие отправляются на шашлыки.

Сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции патрулируют традиционные места отдыха туляков. Особое внимание уделяют местам отдыха, посещение которых сейчас временно запрещено — лесопарковым зонам и общественным пространствам.

Для повышения эффективности в патрулировании участвуют специалисты отдела робототехнических средств и беспилотных авиационных систем специализированной пожарно-спасательной части. Инспекторы МЧС выявляют нарушителей с помощью дронов, которые сверху способны обнаруживать даже самые мелкие очаги возгорания и отдыхающих в лесу граждан.

«Беспилотные летательные аппараты — незаменимая помощь патрульным службам в мониторинге и ликвидации пожаров. Дроны способны фиксировать информацию о распространении огня даже в малодоступных зонах со слабой видимостью. Главная цель сотрудников МЧС — максимально доступно объяснить людям необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и не допустить возгораний с тяжкими последствиями, как в природной среде, так и в жилом секторе», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

В свою очередь, сотрудники спецподразделений регионального Управления Росгвардии используют многоцелевые вездеходы Чаборз М-3 и квадроциклы. Это позволяет патрулировать труднодоступные участки местности, куда не может добраться обычная техника.

Для обеспечения правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, снижения риска распространения коронавирусной инфекции в круглосуточном режиме несут службу около ста пеших патрулей, постов, экипажей вневедомственной охраны и мобильных групп.

«Все принимаемые меры, в первую очередь, направлены на обеспечение правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и снижение риска распространения коронавирусной инфекции», — отметила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области подполковник полиции Ольга Асцатурова.

По результатам работы сотрудниками Росгвардии проинформировано свыше 150 человек. А с нарушителями правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима сотрудники МЧС проводили с гражданами разъяснительные беседы.