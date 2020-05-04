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В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей дронами и на тактических вездеходах

В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей дронами и на тактических вездеходах

Особое внимание уделяют лесопарковым зонам, куда обычно отдыхающие отправляются на шашлыки.

Сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции патрулируют традиционные места отдыха туляков. Особое внимание уделяют местам отдыха, посещение которых сейчас временно запрещено — лесопарковым зонам и общественным пространствам.
 
Для повышения эффективности в патрулировании участвуют специалисты отдела робототехнических средств и беспилотных авиационных систем специализированной пожарно-спасательной части. Инспекторы МЧС выявляют нарушителей с помощью дронов, которые сверху способны обнаруживать даже самые мелкие очаги возгорания и отдыхающих в лесу граждан.
 
 
«Беспилотные летательные аппараты — незаменимая помощь патрульным службам в мониторинге и ликвидации пожаров. Дроны способны фиксировать информацию о распространении огня даже в малодоступных зонах со слабой видимостью. Главная цель сотрудников МЧС — максимально доступно объяснить людям необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и не допустить возгораний с тяжкими последствиями, как в природной среде, так и в жилом секторе», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.
 
В свою очередь, сотрудники спецподразделений регионального Управления Росгвардии используют многоцелевые вездеходы Чаборз М-3 и квадроциклы. Это позволяет патрулировать труднодоступные участки местности, куда не может добраться обычная техника.
 
 
Для обеспечения правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, снижения риска распространения коронавирусной инфекции в круглосуточном режиме несут службу около ста пеших патрулей, постов, экипажей вневедомственной охраны и мобильных групп.
 
«Все принимаемые меры, в первую очередь, направлены на обеспечение правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и снижение риска распространения коронавирусной инфекции», — отметила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области подполковник полиции Ольга Асцатурова.
 
 
По результатам работы сотрудниками Росгвардии проинформировано свыше 150 человек. А с нарушителями правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима сотрудники МЧС проводили с гражданами разъяснительные беседы.
Галерея
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 1
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 2
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 3
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 4
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 5
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 6
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 7
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 8
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 9
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 10
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 11
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 12
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 13
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 14
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 15
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 16
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 17
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 18
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 19
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 20
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 21
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 22
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 23
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 24
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 25
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 26
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 27
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 28
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 29
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 30
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 31
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 32
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 33
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 34
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 35
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 36
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 37
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 38
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 39
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 40
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 41
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 42
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 43
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 44
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 45
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 46
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 47
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей с помощью дронов и на тактических автовездеходах, Фото: 48
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:15 −8
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