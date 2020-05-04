«Земляной город»: Какие тайны хранят центральные улицы Тулы

Фото из архива Myslo.

На официальном Youtube-канале музея-заповедника «Куликово поле» опубликовали видеозапись новой лекции «Под небом голубым был город Земляной» научного сотрудника Кирилла Фомина. Она посвящена исследованиям исторического центра Тулы и укреплений Земляного города.

Посмотреть видеолекцию в двух частях можно в группе лектория музея в ВКонтакте или на канале YouTube.

Город Тула в XVI — первой половине XVII века был самой мощной, основополагающей крепостью на юге России. Его укрепления в XVI веке состояли из каменного кремля, деревянной острожной стены, окружавшей городской посад, но не охватывавшей город полным кольцом. Зато острожная стена в своей южной оконечности соединялась с валом «Завитая».

После трагических событий периода Смутного времени, Тульские укрепления были перестроены и модернизированы в середине 30-х годов XVII века. В ходе этой модернизации в Туле появились укрепления Земляного города. Где они располагались и что собой представляли, на этот вопрос пытались ответить историки и краеведы еще в конце XIX и в XX веках. Они опирались на описание этих укреплений в писцовых книгах XVII века, однако их представления и о том, как выглядел Земляной город и где он располагался, совершенно фантастичны.

В ходе спасательных раскопок в центре Тулы на месте строительства торгового центра «Парадиз» был исследован тот самый южный край укреплений Земляного города, который подходил к валу «Завитая». Сохранилась лишь самая нижняя часть вала Земляного города. Внутри его была сложная конструкция из бревен. Из бревен, использованных при строительстве вала, ранее была выстроена стена острога, располагавшегося рядом с новыми укреплениями. Укрепления Земляного города были не простой заменой острожной стены, а ее модернизацией на самом опасном участке, и представляли собой последние достижения в оборонительном строительстве не только в России, но и в мировой практике.

Земляной город состоял не только из вала высотой 2 сажени (4 с четвертью метра) на вершине которого, вероятно, находились ещё дополнительные деревянные укрепления, из-за которых защитники вели огонь по нападавшим. В него входили ещё 5 земляных башен — равелинов, позволявших вести кроме фронтального еще и фланкирующий огонь, а также 3 проезжие деревянные башни, к которым подходили дороги, ведущие в город. Конструктивные аналогии валу тульского Земляного города обнаружились и в Великом Новгороде, и в Минске и других городах Белоруссии.

Перед валом Земляного города был выкопан ров глубиной около 1,5 метров, который постоянно был заполнен водой, так как укрепления располагались в низине. Ров соединялся с верховьями ручья Хомутовки. Ров выполнял функцию дренажа для грунтовых, дождевых и талых вод, которые могли повредить вал Земляного города. В ходе спасательных исследований, удалось дважды исследовать этот ров. Причем, оба раза, исследовались участки рва, окружавшего 2 из 5 Земляных башен.