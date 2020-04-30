новости
новости
Регистрация
Тульские школьники будут учиться дистанционно в нерабочие майские дни

Тульские школьники будут учиться дистанционно в нерабочие майские дни

В Тульской области продлены ограничительные меры до 11 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции

В связи с продлением действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Тульской области 6, 7 и 8 мая все образовательные организации региона продолжат работу в дистанционной форме.

Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп.

Всего в Тульской области дистанционно учатся более 138 тысяч школьников, 20 тысяч студентов колледжей и техникумов.

Дистанционное обучение организовано:

- с использованием компьютерной техники и различных средств конференцсвязи (например, программы Skype);

- через ресурсы сотовой связи: видео- и аудиозвонки, через социальные сети, чаты, мессенджеры (ВКонтакте, Viber, WhatsApp);

- через электронные учебные платформы.

Для организации электронного обучения используются ресурсы, рекомендованные Министерством просвещения РФ, и региональные общедоступные образовательные ресурсы, перечень которых размещен на сайте «Виртуальная школа Тульской области» и в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование».

Основной ресурс, используемый в школах, – это платформа «Российская электронная школа», которая дает возможность вести обучение в таких формах, как: видеоуроки, проверочные задания в виде тестов, виртуальные лаборатории, музеи, библиотеки и даже театры.

Министерство образования Тульской области ведет мониторинг, чтобы оказывать максимальную поддержки всем, кто сейчас испытывает трудности с дистанционным обучением. Например, с заполнением электронных дневников и журналов. Отрабатываются обращения от родителей и педагогов, в том числе в социальных сетях.

 

Сюжет: Коронавирус
Работающих туляков старше 65 лет правительство рекомендует отправить в отпуск
Жизнь Тулы и области
Работающих туляков старше 65 лет правительство рекомендует отправить в отпуск
вчера, в 23:49, 17 424 -5
В Тульской области ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией продлили до 11 мая
Жизнь Тулы и области
В Тульской области ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией продлили до 11 мая
вчера, в 23:21, 23 853 1
Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции
Жизнь Тулы и области
Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции
вчера, в 21:30, 104 4025 6
Премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Мир
Премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом
вчера, в 20:18, 235 4624 10
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Татьяна Алексеева
вчера, в 23:59 −2
Другие статьи по темам
Событие
ограничения из-за коронавирусадистанционное обучение
Люди
губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Работающих туляков старше 65 лет правительство рекомендует отправить в отпуск
Работающих туляков старше 65 лет правительство рекомендует отправить в отпуск
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.