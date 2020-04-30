Тульские школьники будут учиться дистанционно в нерабочие майские дни

В связи с продлением действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Тульской области 6, 7 и 8 мая все образовательные организации региона продолжат работу в дистанционной форме.



Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп.



Всего в Тульской области дистанционно учатся более 138 тысяч школьников, 20 тысяч студентов колледжей и техникумов.



Дистанционное обучение организовано:

- с использованием компьютерной техники и различных средств конференцсвязи (например, программы Skype);



- через ресурсы сотовой связи: видео- и аудиозвонки, через социальные сети, чаты, мессенджеры (ВКонтакте, Viber, WhatsApp);



- через электронные учебные платформы.



Для организации электронного обучения используются ресурсы, рекомендованные Министерством просвещения РФ, и региональные общедоступные образовательные ресурсы, перечень которых размещен на сайте «Виртуальная школа Тульской области» и в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование».



Основной ресурс, используемый в школах, – это платформа «Российская электронная школа», которая дает возможность вести обучение в таких формах, как: видеоуроки, проверочные задания в виде тестов, виртуальные лаборатории, музеи, библиотеки и даже театры.



Министерство образования Тульской области ведет мониторинг, чтобы оказывать максимальную поддержки всем, кто сейчас испытывает трудности с дистанционным обучением. Например, с заполнением электронных дневников и журналов. Отрабатываются обращения от родителей и педагогов, в том числе в социальных сетях.