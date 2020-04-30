В Туле водителя маршрутки оштрафовали за мошенничество с банковской картой пассажира

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Мужчина нашел чужую карту и ходил с ней в магазины за покупками.

Центральный районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимого жителя Киреевска. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, в ноябре прошлого года мужчина нашел в салоне микроавтобуса чужую банковскую карту и отправился с ней за покупками. Общая сумма ущерба — 7 тысяч рублей — он возместил во время расследования.

«Ущерб, причиненный преступлением, для владельца карты является значительным. Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.