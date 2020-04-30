Тульская область увеличивает посевную площадь на 20 тыс. гектаров

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Алексей Степин.

Сегодня, 30 апреля, министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин провел пресс-конференцию о ходе посевной в регионе.

По словам Алексея Степина, в этом году посевная площадь в регионе прогнозируется на уровне 905 тыс. гектаров, это на 20 тыс. гектаров больше, чем годом ранее.

Основную долю посевов традиционно составляют зерновые и зернобобовые культуры – 608 тыс. гектаров, или 67% от общей площади.

Технических культур (сахарной свеклы, подсолнечника, сои, рапса, горчицы) посеяно 134 тыс. гектаров (15%). Кормовых – 127 тыс. гектаров (14%). Картофеля и другие овощей – 36 тыс. гектаров (4%). Озимых культур - 308 тыс. гектаров. Они в хорошем состоянии, хозяйства завершают их подкормку.

Алексей Степин - Несмотря на эпидемиологическую обстановку, аграрии региона продолжают работу в поле. Само собой, с соблюдением необходимых санитарных требований. По поручению губернатора решен вопрос обеспечения сотрудников предприятий АПК средствами индивидуальной защиты.

По словам министра, на данный момент посеяно более 300 тыс. гектаров яровых культур, порядка 60% от плана ярового сева. Посевные работы ведутся во всех районах области. Потребность региона в минеральных удобрениях и семенах полностью удовлетворена.

Алексей Степин отметил, что показатели растут и в отрасли животноводства.

За I квартал 2020 года в хозяйствах всех категорий: