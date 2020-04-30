новости
новости
Регистрация
Тульская область увеличивает посевную площадь на 20 тыс. гектаров
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульская область увеличивает посевную площадь на 20 тыс. гектаров

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Алексей Степин.

Сегодня, 30 апреля, министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин провел пресс-конференцию о ходе посевной в регионе.

По словам Алексея Степина, в этом году посевная площадь в регионе прогнозируется на уровне 905 тыс. гектаров, это на 20 тыс. гектаров больше, чем годом ранее.

Основную долю посевов традиционно составляют зерновые и зернобобовые культуры – 608 тыс. гектаров, или 67% от общей площади.

Технических культур (сахарной свеклы, подсолнечника, сои, рапса, горчицы) посеяно 134 тыс. гектаров (15%). Кормовых – 127 тыс. гектаров (14%). Картофеля и другие овощей – 36 тыс. гектаров (4%). Озимых культур - 308 тыс. гектаров. Они в хорошем состоянии, хозяйства завершают их подкормку.

Алексей Степин

- Несмотря на эпидемиологическую обстановку, аграрии региона продолжают работу в поле. Само собой, с соблюдением необходимых санитарных требований. По поручению губернатора решен вопрос обеспечения сотрудников предприятий АПК средствами индивидуальной защиты.

По словам министра, на данный момент посеяно более 300 тыс. гектаров яровых культур, порядка 60% от плана ярового сева. Посевные работы ведутся во всех районах области. Потребность региона в минеральных удобрениях и семенах полностью удовлетворена.

Алексей Степин отметил, что показатели растут и в отрасли животноводства.

За I квартал 2020 года в хозяйствах всех категорий:

  • произведено молока 42,2 тыс. тонн (102,7% к аналогичному периоду 2019 года);
  • надой молока на 1 корову составил 1841 кг (105,9 % к аналогичному периоду 2019 года);
  • произведено скота и птицы на убой в живом весе - 37,1 тыс. тонн, (103,3% к аналогичному периоду прошлого года);
  • произведено яиц – 114,2 млн штук (107,5% к аналогичному периоду 2019 года).
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 21:02 +5
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Степин
Место
Тульская область
Прочее
министр сельского хозяйстваувеличение посевной площади

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Разъяснение: Можно ли въехать в Тульскую область с московским пропуском
Разъяснение: Можно ли въехать в Тульскую область с московским пропуском
ВК «Тулица» организовал сбор продуктов для волейболистов и тренеров пенсионного возраста
ВК «Тулица» организовал сбор продуктов для волейболистов и тренеров пенсионного возраста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.