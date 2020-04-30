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ВК «Тулица» организовал сбор продуктов для волейболистов и тренеров пенсионного возраста
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

ВК «Тулица» организовал сбор продуктов для волейболистов и тренеров пенсионного возраста

Около сорока наборов были доставлены по адресам в Туле, Новомосковске и Щёкино.

ВК «Тулица» при поддержке региональной федерации волейбола организовал сбор наборов с продуктами, предметами первой необходимости и средствами индивидуальной защиты для волейболистов и тренеров пенсионного возраста.

Как сообщает пресс-служба клуба, около сорока наборов были доставлены по адресам в Туле, Новомосковске и Щёкино.

- Эти люди всю жизнь были беззаветно преданы спорту и волейболу, добывали победы тульских команд и воспитывали игроков, прославивших Тулу на весь мир. Все они очень дороги нам, и наш долг максимально ограничить пожилых ветеранов волейбола от лишних рисков при посещении общественных мест, — сказал директор клуба Валерий Московский.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:21 −1
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