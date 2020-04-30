новости
новости
Регистрация
Труп в чемодане: Жителя Донского обвинили в случайном убийстве

Труп в чемодане: Жителя Донского обвинили в случайном убийстве

По версии следствия, мужчина причинил жертве тяжкий вред здоровью, который по неосторожности привел к смерти.

В Донском Тульской области направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который избил свою сожительницу, от чего та скончалась. Мужчине вменили ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
 
«В ходе предварительного расследования установлено, в январе 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожительницей нанес ей руками и ногами множество ударов в область головы и грудной клетки, причинив тем самым вред здоровью, опасный для жизни. От полученных повреждений женщина скончалась», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Спустя месяц после смерти уложенное в чемодан тело женщины обнаружили в Узловском районе Тульской области.
 
Напомним, ранее мы сообщали, что житель одной из дач обнаружил на пустыре неподалеку от домов чемодан, из которого торчали человеческие ноги. Мужчина сразу же сообщил о страшной находке в полицию.
 
По словам очевидца, внутри чемодана находилось обмотанное скотчем тело 34-летней женщины.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:29 +4
Другие статьи по темам
Событие
труп в чемоданекриминал111 УК РФ
Место
Тульская областьДонскойУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции
Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции
Разъяснение: Можно ли въехать в Тульскую область с московским пропуском
Разъяснение: Можно ли въехать в Тульскую область с московским пропуском
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.