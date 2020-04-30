Труп в чемодане: Жителя Донского обвинили в случайном убийстве

По версии следствия, мужчина причинил жертве тяжкий вред здоровью, который по неосторожности привел к смерти.

В Донском Тульской области направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который избил свою сожительницу, от чего та скончалась. Мужчине вменили ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«В ходе предварительного расследования установлено, в январе 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожительницей нанес ей руками и ногами множество ударов в область головы и грудной клетки, причинив тем самым вред здоровью, опасный для жизни. От полученных повреждений женщина скончалась», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Спустя месяц после смерти уложенное в чемодан тело женщины обнаружили в Узловском районе Тульской области.

Напомним , ранее мы сообщали, что житель одной из дач обнаружил на пустыре неподалеку от домов чемодан, из которого торчали человеческие ноги. Мужчина сразу же сообщил о страшной находке в полицию.

По словам очевидца, внутри чемодана находилось обмотанное скотчем тело 34-летней женщины.