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На Московском вокзале Тулы стартовал мультимедийный проект «Исторический багаж»

На Московском вокзале Тулы стартовал мультимедийный проект «Исторический багаж»

30 апреля в здании Московского вокзала г. Тулы начала работу выставка «Исторический багаж».

С помощью мультимедийных технологий посетители могут узнать о знаменитых жителях, ремеслах, дошедших до нас памятниках истории и культуры Тульской земли. Выставка рассказывает о Тульском кремле, музее «Куликово поле», музее оружия, музеях-усадьбах «Ясная Поляна» и «Поленово», об истории развития железных дорог в России, об открытии Московского вокзала, обороне Тулы и памятных местах региона.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что «Исторический багаж» — уникальный историко-просветительский проект ОАО «Российские железные дороги», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина добавила, что рядом с выставкой туляки и гости города могут увидеть работы юных тульских художников — воспитанников Тульской детской художественной школы им. В. Д. Поленова и Студии живописи М. Казаковой, посвященные 75-летию Победы.

 
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