На Московском вокзале Тулы стартовал мультимедийный проект «Исторический багаж»

С помощью мультимедийных технологий посетители могут узнать о знаменитых жителях, ремеслах, дошедших до нас памятниках истории и культуры Тульской земли. Выставка рассказывает о Тульском кремле, музее «Куликово поле», музее оружия, музеях-усадьбах «Ясная Поляна» и «Поленово», об истории развития железных дорог в России, об открытии Московского вокзала, обороне Тулы и памятных местах региона.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что «Исторический багаж» — уникальный историко-просветительский проект ОАО «Российские железные дороги», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.