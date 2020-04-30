Генеральный директор Тульского оружейного завода поздравляет ветеранов с Днем Победы

Фото из архива Myslo.

Уважаемые туляки! Сердечно поздравляем вас с годовщиной Великой победы!



В этом году мы отмечаем 75-летие победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая – поистине священный день для каждой семьи. В этот день сочетаются горе и радость, слезы и улыбки. В этом году мы вынуждены отказаться от праздничных мероприятий, но ничто не помешает нам сказать искреннее спасибо ветеранам и труженикам тыла. Все ваши подвиги в наших сердцах.



От имени сегодняшнего поколения желаем вам добра, счастья, благополучия и, самое главное, здоровья. Пусть вас обойдут стороной печали и невзгоды, отпустят болезни, а близкие всегда будут рядом.



Наши дети, внуки и будущее поколение будут гордиться вами, вашей самоотверженностью, отвагой и силой духа. Вы всегда будете для нас примером!



ПАО «Тульский оружейный завод».