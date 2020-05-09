новости
новости
Регистрация
В городе-герое Туле начались торжества, посвященные 75-й годовщине Победы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В городе-герое Туле начались торжества, посвященные 75-й годовщине Победы

На площади Победы состоялась церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню.

В мероприятии приняли участие Герой России, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и командир 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии Евгений Тонких.

Алексей Дюмин и Евгений Тонких почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Затем глава региона возложил цветы к постаментам городов-героев.

 
Галерея
9 мая: возложение цветов, Фото: 1
9 мая: возложение цветов, Фото: 2
9 мая: возложение цветов, Фото: 3
9 мая: возложение цветов, Фото: 4
9 мая: возложение цветов, Фото: 5
9 мая: возложение цветов, Фото: 6
9 мая: возложение цветов, Фото: 7
9 мая: возложение цветов, Фото: 8
9 мая: возложение цветов, Фото: 9
9 мая: возложение цветов, Фото: 10
9 мая: возложение цветов, Фото: 11
9 мая: возложение цветов, Фото: 12
9 мая: возложение цветов, Фото: 13
9 мая: возложение цветов, Фото: 14
9 мая: возложение цветов, Фото: 15
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 09:50 +6
Другие статьи по темам
Событие
возложение цветовДень Победы
Люди
Алексей ДюминЕвгений Тонких
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Генеральный директор Тульского оружейного завода поздравляет ветеранов с Днем Победы
Генеральный директор Тульского оружейного завода поздравляет ветеранов с Днем Победы
Найди неизвестные снимки своих героев: В проекте «Лица Победы» начала работу система распознавания лиц
Найди неизвестные снимки своих героев: В проекте «Лица Победы» начала работу система распознавания лиц
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.