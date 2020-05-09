Фото пресс-службы правительства Тульской области.
В городе-герое Туле начались торжества, посвященные 75-й годовщине Победы
На площади Победы состоялась церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню.
В мероприятии приняли участие Герой России, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и командир 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии Евгений Тонких.
Алексей Дюмин и Евгений Тонких почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
Затем глава региона возложил цветы к постаментам городов-героев.
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