новости
новости
Регистрация
В южной части Тулы восстановлено водоснабжение

В южной части Тулы восстановлено водоснабжение

Сотрудники «Тулагорводоканала» завершают ремонт на Маслово-Песоченском водозаборе.

Работы велись одновременно на нескольких объектах. В течение дня специалисты заменили участок железобетонного водовода второго подъема диаметром 700 мм в районе с. Федоровка, установили муфты на стальном участке водовода в районе д. Алексеевка.

Также было заменено 270 метров стальной трубы диаметром 700 мм участка водовода второго подъема в районе ВНС «Маслово». Ход работ контролировал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, руководители управления городского хозяйства и «Тулагорводоканала».

Администрация города предупреждает жителей южной части областного центра о возможном временном ухудшении качества воды по мутности и содержанию железа.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:06 +4
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулывосстановление водоснабжениеремонтные работыТулагорводоканал
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Музей «Тульские самовары» закрылся на ремонт
Музей «Тульские самовары» закрылся на ремонт
Где в Туле не будет света 30 апреля
Где в Туле не будет света 30 апреля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.