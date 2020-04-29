В южной части Тулы восстановлено водоснабжение

Работы велись одновременно на нескольких объектах. В течение дня специалисты заменили участок железобетонного водовода второго подъема диаметром 700 мм в районе с. Федоровка, установили муфты на стальном участке водовода в районе д. Алексеевка.

Также было заменено 270 метров стальной трубы диаметром 700 мм участка водовода второго подъема в районе ВНС «Маслово». Ход работ контролировал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, руководители управления городского хозяйства и «Тулагорводоканала».

Администрация города предупреждает жителей южной части областного центра о возможном временном ухудшении качества воды по мутности и содержанию железа.