В южной части Тулы восстановлено водоснабжение
Сотрудники «Тулагорводоканала» завершают ремонт на Маслово-Песоченском водозаборе.
Работы велись одновременно на нескольких объектах. В течение дня специалисты заменили участок железобетонного водовода второго подъема диаметром 700 мм в районе с. Федоровка, установили муфты на стальном участке водовода в районе д. Алексеевка.
Также было заменено 270 метров стальной трубы диаметром 700 мм участка водовода второго подъема в районе ВНС «Маслово». Ход работ контролировал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, руководители управления городского хозяйства и «Тулагорводоканала».
Администрация города предупреждает жителей южной части областного центра о возможном временном ухудшении качества воды по мутности и содержанию железа.
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