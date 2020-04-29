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Музей «Тульские самовары» закрылся на ремонт
Фото: 2gis.ru

Музей «Тульские самовары» закрылся на ремонт

В помещении начался второй этап реставрационных работ.

Первая часть ремонта закончилась в 2018 году – на первом этаже музея появился экспозиционный зал для проведения мастер-классов, лекций, встреч и других мероприятий.

Недавно в музее стартовал капитальный ремонт фойе, кабинетов, туалетов и других помещений. На втором этаже работы идут в двух залах. Реставрация закончится организацией выставочного зала площадью 60 квадратных метров и расширением имеющейся экспозиции. Ремонт продлится до осени.

После его завершения будет открыта новая экспозиция. На время проведения работ планируется открытие временной выставки самоваров в торговых рядах Тульского кремля. В конце ноября музей «Тульские самовары» отметит 30-летие.

справка myslo

Музей самоваров в Туле открыл свои двери для посетителей в 1990 году. В экспозиции представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.

В залах музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам: от 70-литрового буфетного до самовара на три капли воды. В витринах музея размещены интересные и редкие предметы быта, а один из залов стилизован под кондитерский магазин известного тульского кондитера П. И. Козлова.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:32 +1
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Тула

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