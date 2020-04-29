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Южная часть Тулы без воды: как продвигается ремонт на водозаборе

Южная часть Тулы без воды: как продвигается ремонт на водозаборе

Подробнее – в репортаже Myslo.

На Маслово-Песоченском водозаборе ремонтные работы ведутся с 6 утра. Специалисты «Тулагорводоканала» меняют участок железобетонного водовода 2-го подъема диаметром 700 мм в районе с. Федоровка, устанавливают муфты на стальном участке водовода в районе д. Алексеевка и меняют 270 п. м. стальной трубы диаметром 700 мм участка водовода 2-го подъема в районе ВНС «Маслово».

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в районе д. Алексеевка работа уже закончена. В д. Федоровка аварийный участок трубы демонтирован, новая труба длиной 5,5 м установлена, ведутся сварочные работы. На участке в районе ВНС «Маслово», где необходимо заменить трубу протяженностью 270 метров, трубопровод уложен в землю, проводятся сварочные работы. Новые трубы пластиковые со сроком службы 50 лет.

Напомним, что по информации «Тулагорводоканала», воды в южной части города не будет до 7.00 30 апреля. Для жителей организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Адреса смотрите здесь.

Галерея
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 1
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 2
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 3
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 4
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 5
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 6
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 7
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 8
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 9
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 10
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 11
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 12
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 13
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 14
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 15
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 16
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 17
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 18
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 19
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 20
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 21
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 22
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 23
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 24
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 25
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 26
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 27
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 28
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 29
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 30
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 31
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 32
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 33
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 34
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 35
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 36
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 37
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 38
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 39
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 40
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 41
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 42
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 43
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 44
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 45
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 46
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 47
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 48
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 49
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 50
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 51
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 52
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 53
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 54
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 55
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 56
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 57
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 58
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 59
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 60
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 61
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 62
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 63
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 64
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 65
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 66
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 67
Ремонт Масловско-Песоченского водозабора, Фото: 68
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:18 +4
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