Южная часть Тулы без воды: как продвигается ремонт на водозаборе

На Маслово-Песоченском водозаборе ремонтные работы ведутся с 6 утра. Специалисты «Тулагорводоканала» меняют участок железобетонного водовода 2-го подъема диаметром 700 мм в районе с. Федоровка, устанавливают муфты на стальном участке водовода в районе д. Алексеевка и меняют 270 п. м. стальной трубы диаметром 700 мм участка водовода 2-го подъема в районе ВНС «Маслово».

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в районе д. Алексеевка работа уже закончена. В д. Федоровка аварийный участок трубы демонтирован, новая труба длиной 5,5 м установлена, ведутся сварочные работы. На участке в районе ВНС «Маслово», где необходимо заменить трубу протяженностью 270 метров, трубопровод уложен в землю, проводятся сварочные работы. Новые трубы пластиковые со сроком службы 50 лет.

Напомним, что по информации «Тулагорводоканала», воды в южной части города не будет до 7.00 30 апреля. Для жителей организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Адреса смотрите здесь.