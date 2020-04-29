Где в Туле не будет света 30 апреля
Работы пройдут в областном центре с 12.00 до 19.00.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» отключат электричество в следующих домах:
- ул. Болдина, 93, 95, 97, 97-а, 99, 101, 107, 109, 103-а, 95-а,
- ул. Смидович, 7, 12-а, 12-б,
- ул. 9 Мая, 8-а,
- пр-т Ленина, 96,
- ул. Н. Неман, 32, 32-а, 34-а, 36, 37-б, 37, 34,
- ул. Красина, 28-а, 60,
- пос. Октябрьский: ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.),
- ул. Капитана Громова, 8,
- 9-й пр-д, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.),
- 11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.),
- ул. Металлургов, 1-а,
- ул. Доватора, 1, 1-а, 2, 4,
- ул. Карпинского, 4-40 (чётн.), 1-41 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),
- ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),
- ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.),
- ул. Комарова, 1, 2, 2-а.
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