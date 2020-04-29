Пункт взаимопомощи: Туляки предлагают бесплатную доставку продуктов и медикаментов и подготовку к ОГЭ
Давайте подержим друг друга и поможем тем, кому сейчас нужна помощь. От нас не убудет!
Сегодня многие испытывают трудности, но самое страшное не это, а риск остаться с проблемой один на один. Но выход есть всегда. Тем более, что около половины туляков готовы помогать безвозмездно (43,8%). Таковы результаты опроса, размещенного вчера на сайте Myslo.
Еще 18,8% не против помочь, но при условии наличия у них официального статуса волонтера. В любом случае, это уже здорово, потому что 22,9% респондентов сообщили, что им нужна помощь.
И лишь 14,6% уверены, что помощь утопающим — дело рук самих утопающих.
Опрос был размещен в новости об инициативе жительниц Заокского района Тульской области о безвозмездной поддержке тех, кто в условиях пандемии оказался в сложной ситуации. Девушки предложили бесплатное молоко и занятия по английскому.
Myslo предложил остальным присоединиться и рассказать, чем они могут быть полезными другим. И вот первые отклики, которые мы получили после публикации статьи:
Если вам нужна помощь или вы тоже можете чем-то помочь другим безвозмездно, например, помочь с обучением, связать или сшить маску, а может у вас тоже есть излишки домашней продукции или вы готовы взять на себя транспортную составляющую
Мы будем собирать предложения туляков и публиковать объявления, чтобы как предложения нашли своего адресата.
Давайте вместе сделаем мир добрее, а условия самоизоляции и удаленки чуточку легче!