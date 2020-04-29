Пункт взаимопомощи: Туляки предлагают бесплатную доставку продуктов и медикаментов и подготовку к ОГЭ

Давайте подержим друг друга и поможем тем, кому сейчас нужна помощь. От нас не убудет!

Сегодня многие испытывают трудности, но самое страшное не это, а риск остаться с проблемой один на один. Но выход есть всегда. Тем более, что около половины туляков готовы помогать безвозмездно (43,8%). Таковы результаты опроса, размещенного вчера на сайте Myslo.

Еще 18,8% не против помочь, но при условии наличия у них официального статуса волонтера. В любом случае, это уже здорово, потому что 22,9% респондентов сообщили, что им нужна помощь.

И лишь 14,6% уверены, что помощь утопающим — дело рук самих утопающих.

Опрос был размещен в новости об инициативе жительниц Заокского района Тульской области о безвозмездной поддержке тех, кто в условиях пандемии оказался в сложной ситуации. Девушки предложили бесплатное молоко и занятия по английскому.

Myslo предложил остальным присоединиться и рассказать, чем они могут быть полезными другим. И вот первые отклики, которые мы получили после публикации статьи:

Светлана: Я работаю, у меня есть пропуск от моего работодателя. При этом рабочий день не полный, я работаю не каждый день. Могу помогать пожилым людям с закупкой продуктов и лекарств. Покупки за счёт заказчика, доставка до дверей за мой счёт. Центральный, Советский и привокзальный районы. (Если вам нужна помощь в доставке продуктов, пишите автору статьи в личные сообщения на сайте, мы дадим телефон Светланы).

Ангелина: Готова помочь одному — двум ребятам с подготовкой к ОГЭ по математике в этом году. У которых реально есть какие-либо вопросы и трудности со сдачей экзамена, но нет возможности спросить у кого-либо. Расскажу об оформлении бланков, как в прошлые годы всё проходило. (Если вам или вашим детям нужно подтянуть знания, пишите Ангелине ).

Если вам нужна помощь или вы тоже можете чем-то помочь другим безвозмездно, например, помочь с обучением, связать или сшить маску, а может у вас тоже есть излишки домашней продукции или вы готовы взять на себя транспортную составляющую и т. п. Пишите в комментариях, на почту news@myslo.ru, в группу ВКонтакте, в директ в Instagram, в WhatsApp по номеру тел. 8 (905) 115-06-43 (на звонки отвечать не будем, а сообщения прочитаем).

Мы будем собирать предложения туляков и публиковать объявления, чтобы как предложения нашли своего адресата.

Давайте вместе сделаем мир добрее, а условия самоизоляции и удаленки чуточку легче!