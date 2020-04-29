Погода в Туле 30 апреля: осадки, ветер и низкое давление

Фото из архива Myslo.

Синоптики обещают облачность с прояснениями и до +13 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь (до 2 мм за сутки).

Ветер северной четверти, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +2 до +7 градусов, днём – от +8 до +13ºС. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.