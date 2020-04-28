Тульская полиция контролирует соблюдение запрета на посещение кладбищ: фоторепортаж

В Тульской области полицией организована работа по контролю за соблюдением запрета на посещение кладбищ. Полицейские дежурят у входов, проводят беседы с населением и напоминают о недопустимости посещения кладбищ за исключением проведения ритуалов погребения.

Как уточняет пресс-служба УМВД России по Тульской области, для контроля исполнения действующих ограничений полицейские посты приближены к общественным пространствам, их территории ограничены сигнальной лентой, выставлены дополнительные наряды ППС.

За день тульские полицейские провели 197 профилактических бесед с туляками, пытавшимися пройти на территории кладбищ. Лиц старше 65 лет, обязанных соблюдать самоизоляцию, среди них не было. Составлен один административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ.