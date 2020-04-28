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Тульская полиция контролирует соблюдение запрета на посещение кладбищ: фоторепортаж

Тульская полиция контролирует соблюдение запрета на посещение кладбищ: фоторепортаж

Правоохранители проводят с туляками разъяснительные беседы.

В Тульской области полицией организована работа по контролю за соблюдением запрета на посещение кладбищ. Полицейские дежурят у входов, проводят беседы с населением и напоминают о недопустимости посещения кладбищ за исключением проведения ритуалов погребения.

Как уточняет пресс-служба УМВД России по Тульской области, для контроля исполнения действующих ограничений полицейские посты приближены к общественным пространствам, их территории ограничены сигнальной лентой, выставлены дополнительные наряды ППС. 

За день тульские полицейские провели 197 профилактических бесед с туляками, пытавшимися пройти на территории кладбищ. Лиц старше 65 лет, обязанных соблюдать самоизоляцию, среди них не было. Составлен один административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Галерея
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 1
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 2
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 3
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 4
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 5
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 6
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 7
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 8
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 9
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 10
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 11
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 12
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 13
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 14
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 15
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 16
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 17
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 18
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 19
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 20
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 21
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 22
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 23
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 24
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 25
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 26
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 27
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 28
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 29
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 30
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 31
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 32
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 33
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 34
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 35
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 36
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 37
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 38
Полицейский рейд на кладбищах, Фото: 39
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Алексей Пирязев
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