В Туле готовят к запуску городские фонтаны

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Работы по их расконсервации и обслуживанию стартовали 21 апреля.

Рабочие демонтируют защитные конструкции, обрабатывают чаши чистящими средствами, монтируют форсунки и светильники, налаживают работу насосов.

С 29 по 30 апреля пройдут пробные запуски фонтанных комплексов для выявления и устранения возможных неполадок. Запуск фонтанов был намечен на начало мая, однако в связи с эпидемиологической обстановкой точная дата их включения будет сообщена дополнительно.

Всего к запуску в Туле готовят 7 фонтанов: