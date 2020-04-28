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В Туле готовят к запуску городские фонтаны
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле готовят к запуску городские фонтаны

Работы по их расконсервации и обслуживанию стартовали 21 апреля.

Рабочие демонтируют защитные конструкции, обрабатывают чаши чистящими средствами, монтируют форсунки и светильники, налаживают работу насосов.

С 29 по 30 апреля пройдут пробные запуски фонтанных комплексов для выявления и устранения возможных неполадок. Запуск фонтанов был намечен на начало мая, однако в связи с эпидемиологической обстановкой точная дата их включения будет сообщена дополнительно.

Всего к запуску в Туле готовят 7 фонтанов:

  • у «Памятника тулякам – Героям Советского Союза»,
  • в Толстовском сквере,
  • в сквере у Тульского академического театра драмы,
  • фонтан в сквере в районе д. 14 по Красноармейскому проспекту,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • в Октябрьском сквере,
  • у Мемориала «Защитникам неба Отечества».
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:40 −1
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