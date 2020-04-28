Фото: пресс-служба администрации Тулы
В Туле готовят к запуску городские фонтаны
Работы по их расконсервации и обслуживанию стартовали 21 апреля.
Рабочие демонтируют защитные конструкции, обрабатывают чаши чистящими средствами, монтируют форсунки и светильники, налаживают работу насосов.
С 29 по 30 апреля пройдут пробные запуски фонтанных комплексов для выявления и устранения возможных неполадок. Запуск фонтанов был намечен на начало мая, однако в связи с эпидемиологической обстановкой точная дата их включения будет сообщена дополнительно.
Всего к запуску в Туле готовят 7 фонтанов:
- у «Памятника тулякам – Героям Советского Союза»,
- в Толстовском сквере,
- в сквере у Тульского академического театра драмы,
- фонтан в сквере в районе д. 14 по Красноармейскому проспекту,
- на Крестовоздвиженской площади,
- в Октябрьском сквере,
- у Мемориала «Защитникам неба Отечества».
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