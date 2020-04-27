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К нам едет новодел: новая «катюша» отправилась в Тулу из Новосибирска
Фото из архива Вячеслава Веревочкина и Бронемастер54.

К нам едет новодел: новая «катюша» отправилась в Тулу из Новосибирска

Замену тульской «катюше» делали частные мастера. В отличие от нашей боевой машины это – реплика.

Как стало известно Myslo, новосибирские специалисты по созданию макетов военной техники завершили работу над созданием «катюши» для Тулы.

Сами мастера отмечают, что «есть ряд отличий от оригинальной версии». В комментариях к их посту в социальных сетях пользователи выражают недовольство тем, что «макеты и реплики формируют ложное представлении об истории и прошлом», и если макет даже внешне не повторяет точно оригинал, это «вредно с точки зрения популяризации истории и техники прошлого нашей страны. В мелочах даже накапливается масса ложных представлений у поколений людей о прошлом, и вырождается в «микки маусов, победивших в войне».

Так или иначе, «катюша» уже едет в Тулу и скоро займет свое место на постаменте при въезде в Пролетарский округ. Понравится ли она тулякам — покажет время. На взгляд неспециалиста — вполне себе.

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Катюша 2.0, Фото: 1
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Катюша 2.0, Фото: 3
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Катюша 2.0, Фото: 5
Катюша 2.0, Фото: 6
Катюша 2.0, Фото: 7
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Команда мастеров, работавшая над созданием ЗИСа, специализируется на строительстве техники для военно-исторической реконструкции и съемок фильмов.

 

Боевую машину «катюша», встречавшую туляков на въезде в Пролетарский район, еще в марте 2017 года увезли в НПО «Сплав» на реставрацию к параду Победы.

Год назад стало известно, что «катюша» на свой постамент не вернется. Специалисты НПО «Сплав» привели ее в порядок для участия в парадах, а на постамент решили поставить копию.

Тульская «катюша» стала памятником в 1980 году. Всего на территории бывшего СССР сохранилось чуть более 20 таких экземпляров. Открытие памятника приурочили к 35-летию победы в Великой Отечественной войне. Во время массовой застройки района боевую машину демонтировали и передали заводу «Штамп». К 50-летию Победы памятник был установлен на въезде в Пролетарский район.

 

 

 

 

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Как думаете, памятником должна быть настоящая машина или реплика допустима?

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:04 +4
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