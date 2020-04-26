Полицейский рейд по карантинным ограничениям в Алексине: выявлено 8 нарушителей

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Алексинском районе полицейские провели комплексные мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Участковые уполномоченные, сотрудники ППС, ГИБДД и других подразделений вместе с представителями МЧС и Росгвардии проверяли соблюдение требований Указа губернатора. Подобные рейды проводятся по всей области.

Сотрудники полиции напоминали жителям о важности соблюдения гигиенических норм, просили, по возможности, оставаться дома, в ходе бесед с прохожими выясняли цель передвижения. Полицейские вручили алексинцам более 200 памяток с профилактической информацией.

Кроме того, полицией проверено 40 граждан, которые должны соблюдать самоизоляцию. Нарушений не выявлено. За время рейда составлено 8 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Также выявлено четыре торговые точки, владельцы которых проигнорировали действующие ограничения.