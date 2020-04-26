новости
новости
Регистрация
Полицейский рейд по карантинным ограничениям в Алексине: выявлено 8 нарушителей
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Полицейский рейд по карантинным ограничениям в Алексине: выявлено 8 нарушителей

Комплексные мероприятия по предупреждению распространения коронавируса проводятся на всей территории области.

В Алексинском районе полицейские провели комплексные мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Участковые уполномоченные, сотрудники ППС, ГИБДД и других подразделений вместе с представителями МЧС и Росгвардии проверяли соблюдение требований Указа губернатора. Подобные рейды проводятся по всей области.

Сотрудники полиции напоминали жителям о важности соблюдения гигиенических норм, просили, по возможности, оставаться дома, в ходе бесед с прохожими выясняли цель передвижения. Полицейские вручили алексинцам более 200 памяток с профилактической информацией.

Кроме того, полицией проверено 40 граждан, которые должны соблюдать самоизоляцию. Нарушений не выявлено. За время рейда составлено 8 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Также выявлено четыре торговые точки, владельцы которых проигнорировали действующие ограничения.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 10:40 −9
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областиполициясоблюдение карантинакарантинные ограничениярежим повышенной готовности
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Обнять маму, пойти на работу и гулять до посинения: о чем мечтают туляки, когда закончится эпидемия
Обнять маму, пойти на работу и гулять до посинения: о чем мечтают туляки, когда закончится эпидемия
Скончавшийся от коронавируса тульский медик почти месяц боролся с болезнью
Скончавшийся от коронавируса тульский медик почти месяц боролся с болезнью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.